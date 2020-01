Joueurs NBA de la semaine : semaine folle pour Damian Lillard

Les joueurs NBA de la semaine se nomment Pascal Siakam à l’Est et sans aucune surprise Damian Lillard à l’Ouest.

Le Camerounais a permis aux Raptors de poursuivre sur leur série de 7 victoires avec 4 succès de plus. En difficulté depuis son retour, il a relevé la tête en affichant 23.5 points à 47.3% dont 28.6% à 3-pts, 9 rebonds et 2.5 passes. C’est son second titre de la semaine et le troisième en carrière.

Lillard a lui réalisé une semaine incroyable pour mener Portland à un bilan positif de 2 succès et 1 revers. Il a planté 61 points, 47 points et 50 points, soit des moyennes de 52.7 points à 53.4% dont 57.4% à 3-pts (9/15.7), 7.3 rebonds et 9.3 passes. C’est la première fois de la saison qu’il est le lauréat de ce trophée et la 8ème fois en carrière.