Frank Ntilikina : « Quand j’ai été assez grand pour comprendre, je n’ai pas arrêté de regarder ses cassettes »

En ce jour funeste pour la NBA et ses fans, les hommages et déclarations vont bon train au sujet de Kobe Bryant. Hier soir, lors du match remporté des Knicks face à leurs rivaux de Brooklyn, Frank Ntilikina a été interrogé sur la légende des Lakers.

« C’est drôle parce qu’au début, ce n’est pas que je ne l’aimais pas, mais je n’étais pas un grand fan à cause de son attitude, vous voyez ? » A déclaré Ntilikina. « Mais quand tu grandis et que tu en sais plus sur le jeu, tu réalises des choses, comme si tu n’avais rien d’autre que du respect pour ce type. Quand j’ai été assez grand pour comprendre, je n’ai pas arrêté de regarder ses cassettes, son documentaire et je m’intéressais à tout ce qu’il était aussi en dehors du terrain, le type de personne qu’il était. Oui, c’était juste un tueur, un tueur. Il était l’un des meilleurs qui aient foulé les parquets. Pour tout ce que j’ai dit, comme la façon dont je l’étudiais, ce qu’il a fait m’a permis de m’améliorer, mais aussi en tant qu’homme, je lui suis reconnaissant. »