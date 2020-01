- in Infos NBA

By Christophe Brouet

RJ Barrett out au moins une semaine de plus

Victime d’une entorse de la cheville droite le 16 janvier contre les Suns, le Canadien RJ Barrett va devoir encore patienter avant de retrouver les parquets. Fini les béquilles mais les Knicks annoncent désormais qu’il va utiliser une botte de protection et ne sera réévalué que dans une semaine.

L’ancien Blue Devi connait une adaptation à la NBA qui n’est pas simple même si à priori ses stats sont honorables : 14.1 points, 5.2 rebonds et 2.5 passes mais il est très irrégulier et ses pourcentages sont horribles : 39.3% aux tirs dont 32.9% à 3-pts et un vilain 60.3% aux lancers.