Kobe Bryant entrera directement au Hall of Fame

Parmi les joueurs nominés pour la cuvée 2020 du Hall of Fame, où il allait être introduit sans l’ombre d’un doute, Kobe Bryant entrera bien au Naismith Basketball Hall of Fame. Il sera first-ballot c’est-à-dire qu’il sera introduit dès sa première nomination et fera donc partie de la classe 2020 avec Tim Duncan et Kevin Garnett. C’est Jerry Colangelo, boss du Hall of Fame qui l’a annoncé à Shams

Rappelons que c’est le samedi 29 août à Springfield qu’aura lieu la cérémonie et ce moment s’annonce inoubliable.

Kobe Bryant will be a first-ballot enshrinement into the Naismith Basketball Hall of Fame class of 2020.

"Expected to be arguably the most epic class ever with Kobe, Tim Duncan and Kevin Garnett," HOF chairman Jerry Colangelo says. "Kobe will be honored the way he should be."

