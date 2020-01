La NBA pleure Kobe Bryant 

La planète basket, et le monde du sport sont sous le choc après l’annonce de la mort tragique de Kobe Bryant et de sa fille Gianna.

« Aujourd’hui est un des jours les plus tristes de ma vie. C’est comme un mauvais rêve dont tu veux te réveiller. C’est un cauchemar. Et nous ressentons tous la même chose. C’est un grand leader, un grand champion, une grande personne. Si tu as eu la chance de connaître Kobe, de le connaître vraiment, il n’y a personne de meilleur. C’est tellement d’émotions. Ce sont des moments où vous vous demandez : Pourquoi ? […] Ma famille et moi avons partagé des histoires avec Kobe. Il nous a donnés tellement de moments et nous en sommes reconnaissants. J’ai eu la chance d’avoir une relation, une amitié avec lui et il va me manquer. Je voulais être respecté par lui et une fois quand j’ai réussi ça, je savais que j’avais accompli quelque chose. Kobe, merci pour tous ces souvenirs. » Dwyane Wade

"Today is one of the saddest days in my lifetime." Dwyane Wade reflects on the news of Kobe Bryant's death. (via @DwyaneWade) pic.twitter.com/9EDwERxIyq — ESPN (@espn) January 27, 2020

« J’ai le coeur brisé par cette nouvelle, tu étais une vraie légende, et un ami. Repose en paix Kobe. Mes pensées et mes prières à sa femme et ses enfants. » Tony Parker

I’m heartbroken by this news, you were a true legend, and friend. Rest In Peace @kobebryant, my thoughts and prayers to his wife and kids. #legend #mamba #goat pic.twitter.com/1VKYdbrVEk — Tony Parker (@tonyparker) January 26, 2020

« Jeannine et moi sommes sous le choc d’apprendre la perte d’une de mes personnes préférées et d’un des meilleurs basketteurs de l’histoire. Nos cœurs et nos prières sont avec Vanessa et ses filles. Kobe, tu étais mon plus grand fan, mais moi j’étais le tien. » Bill Russell

Jeannine & I are absolutely shocked to hear of the loss of one of my favorite people & one of the best basketball minds in the history of the game! Our hearts & prayers to Vanessa & his girls. @kobebryant you were my biggest fan, but I was yours #RIPMAMBA @NBA @espn @SLAMonline pic.twitter.com/Ll0BD6VWgr — TheBillRussell (@RealBillRussell) January 26, 2020

« Je suis sous le choc. Je me rappellerai toujours les fois où je revenais à la maison après les matchs afin de pouvoir te voir dominer dans le dernier quart. Tu as inspiré tellement de personnes dans le monde, dont moi. Tu nous manqueras pour toujours, tu ne seras jamais oublié et tu seras aimé à jamais. Repose en paix avec ton ange Gigi. Mes plus sincères condoléances à Vanessa, les filles, tous les amis et les familles des vies perdues aujourd’hui. »

« C’est un choc pour nous tous. On venait de finir l’entraînement quand on a appris la nouvelle, on n’y croyait pas vraiment et quand on s’est rendu compte que c’était réel, quoi, ben… (Gobert n’est pas parvenu à trouver les mots pour finir sa phrase) Ça fait froid dans le dos, surtout pour sa petite fille. Kobe reste une légende. C’est quelqu’un qui a inspiré des millions de personnes, des millions de jeunes et qui continuera de le faire. Tout ne disparaîtra jamais. » Rudy Gobert via L’Equipe

« Mon cœur est brisé pour Kobe et sa famille. Je n’oublierai jamais les batailles, mais ce que j’admirais vraiment c’est le père qu’il était pour ses filles. Repose en paix vieil ami avec ton ange Gianna. » Steve Nash

My heart is broken for Kobe and his family. I’ll never forget the battles but what I really admired was the father he was to his girls. Rest In Peace old friend with your angel Gianna 💔 — Steve Nash (@SteveNash) January 26, 2020

« Je ne sais même pas par où commencer. J’ai commencé à jouer au basket à cause de Kobe après avoir vu les finales NBA 2010. Je n’avais jamais vu de basket avant et les finales ont été le tournant de ma vie. Je voulais être comme Kobe. Je suis tellement triste. » Joel Embiid

Man I don’t even know where to start😭😭 I started playing ball because of KOBE after watching the 2010 finals. I had never watched ball before that and that finals was the turning point of my life. I WANTED TO BE LIKE KOBE. I’m so FREAKING SAD right now!!!! RIP LEGEND — Joel Embiid (@JoelEmbiid) January 26, 2020

Shareef O’Neal avait lui reçu un texto de Kobe le matin du drame, qui prenait de ses nouvelles.

Literally this morning you reached out to me ….😔 I love you forever unc❤️ I love you pic.twitter.com/3oVgvKKUkm — Shareef O’Neal (@SSJreef) January 26, 2020

« Je suis abasourdie. Les mots ne peuvent même pas décrire ça. C’est une journée incroyablement triste et tragique. » Scottie Pippen

I’m stunned. Words can’t even come close to describing it. Just an incredibly sad and tragic day. — Scottie Pippen (@ScottiePippen) January 26, 2020

« Tu vas manquer frère. Mes penses vont à la famille Bryant dans ce moment difficile. » Jason Kidd

You will be missed brother. My thoughts are with the Bryant family at this difficult time. RIP Kobe. pic.twitter.com/WV58jRJ5FZ — Jason Kidd (@RealJasonKidd) January 26, 2020

« J’ai du mal à réaliser que c’est désormais une réalité. La vie de Kobe après le basket commençait à peine et sa seconde carrière allait être encore plus belle. » Derek Fisher

Struggling to process what is now a reality. Kobe’s life after basketball was just beginning and his second act was going to be even greater. His legacy, Gigi’s legacy both will live on forever! — Derek Fisher (@derekfisher) January 26, 2020

Words are tough to find right now. Truly heart broken and praying for each family involved. It was an honor to compete against you. pic.twitter.com/aYF5UNlZzy — Mike Conley (@MCONLEY10) January 26, 2020