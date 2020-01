Les légendes Magic Johnson, Larry Bird et Kareem Abdul-Jabbar rendent hommage à Kobe Bryant

« C’est dur pour moi de mettre des mots sur ce que je ressens suite à la perte de Kobe Bryant. J’ai rencontré Kobe quand il n’était encore qu’un jeune garçon, il avait 11 ou 12 ans. J’étais ami avec son père Joe, un ancien adversaire, qui jouait aux Sixers. Mais c’était un très bon ami.C’est dur pour moi d’imaginer à quel point cela affecte Joe et sa femme. Je veux adresses mes plus sincères condoléances et mes prières à la famille de Kobe. Mes pensées sont avec vous. C’était un incroyable père. Il aimait sa femme et ses enfants. C’était un incroyable athlète et un leader à de nombreux égards, il a inspiré toute une génération de jeunes athlètes. Il a été l’un des premiers joueurs à passer du lycée à la NBA sans passer par la case université, et à réussir si bien. Il a dominé et est devenu un des meilleurs scoreurs que les Lakers aient vu. J’ai eu le privilège d’être là le soir où il a marqué ses 81 points. Je m’en souviendrai à jamais, c’est l’une des performances sportives les plus marquantes dont j’aie été témoin. Kobe, mes pensées sont avec toi. Repose en paix, jeune homme. Cette perte est difficile à surmonter. » Kareem Abdul-Jabbar

Most people will remember Kobe as the magnificent athlete who inspired a whole generation of basketball players. But I will always remember him as a man who was much more than an athlete. pic.twitter.com/9EZuwk8wrV

— Kareem Abdul-Jabbar (@kaj33) January 26, 2020