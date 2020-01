Les Dallas Mavericks vont retirer le numéro 24 de Kobe Bryant

Comme toutes les franchies, les Dallas Mavericks ont publié un communiqué pour rendre hommage à Kobe Bryant et dans celui-ci Mark Cuban a annoncé que les Mavericks retireraient le numéro 24 du Black Mamba

« Nous sommes choqués et attristés par la nouvelle dévastatrice de la mort de Kobe Bryant et de sa fille Gianna.

Kobe était un ambassadeur du basket, une légende décorée et une icône internationale. Par-dessus tout, il était un père aimant et dévoué.

La légende de Kobe dépasse le basket et notre franchise a décidé que le numéro 24 ne serait plus jamais porté par un Dallas Maverick.

Nos pensées vont à toutes les vies perdues et les familles impactées par cette terrible tragédie. Nos envoyons nos prières et nos pensées à Vanessa et sa famille, à la franchise des Lakers et aux fans de Kobe Bryant dans le monde entier. » Cuban