Au plus bas en 2016, Draymond Green a vu sa flamme rallumée par Kobe; « Il a réussi à être ce vilain que tout le monde aime »

Ce mardi, les Warriors retourneront à la compétition à Philadelphie, contre les Sixers. À l’entraînement hier, Draymond Green est évidemment seulement revenu sur la disparition de Kobe Bryant, dimanche.

« Je me disais quelqu’un va annoncer que ce n’était pas Kobe, que Kobe allait poster quelque chose… Je n’ai pas arrêté de checker son Instagram en me disant qu’il allait poster une story en disant : ‘Hey, fausse alerte’. J’étais sur mon canapé et sur chaque chaîne, tout le monde ne parlait que de Kobe. Je suis resté là, allongé, et je me suis endormi. Mes enfants m’ont réveillé et je n’entendais plus que la télé : ‘Kobe, Kobe, Kobe !’. Je me suis rendormi. Comme si j’allais me réveiller ensuite et que tout irait bien. Mais non. Et ça craint.

Je n’ai pas trop envie d’en parler en fait, j’essaie d’y échapper. Je ne suis pas un expert en santé mentale donc je ne sais pas si c’est la bonne chose à faire mais c’est ce que je ressens. Je ne veux pas faire face à ça. Je n’ai pas envie de parler de Kobe aux gens, j’ai envie de parler à Kobe. J’essaie de m’en éloigner autant que je peux. […] Si tu ne connaissais pas Kobe, tu es en deuil, si tu pensais connaître Kobe tu es en deuil, si tu regardais Kobe en tant que fan tu es en deuil, si tu es fan de basket tu es en deuil, et si tu le connaissais, tu es anéanti (il en perd sa voix). Je me retrouve là à me dire : ‘Merde ! C’est pas vrai ?!’. Mais ça l’est, et ça craint. Je prie pour Vanessa et ses trois enfants qui sont toujours sur cette Terre, pour toutes les familles affectées. Ça craint. »