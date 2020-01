Mike Krzyzewski : « Il n’y aura jamais un plus grand guerrier dans notre sport »

Ensemble, Kobe Bryant et Mike Krzyzewski ont remporté deux médailles d’or olympiques avec Team USA. Le coach emblématique de Duke a réagi à la disparition du champion lors d’une téléconférence suivie par The Athletic.

C’est une journée tragique, choquante. Kobe faisait partie de notre famille. La famille USA Basketball. Il était l’un de nos leaders. Il a aidé à construire une culture pendant ces 11 années. Et il était très proche de ma famille. Nous partagions deux amours : l’amour du jeu, et nous avons tous les deux eu des filles. En coulisse, il était fabuleux avec mes petits-enfants, à Pékin, à Londres, ils l’idolâtraient. Le surnom de l’un de mes petits-fils est Mamba parce qu’il l’avait rencontré à Pékin et qu’il était devenu fan.

« […] J’ai le cœur brisé. Simplement brisé. Nous avons tragiquement perdu l’une des plus grandes figures sportives de notre temps. C’était quelqu’un d’incroyablement doué et d’universellement respecté. Il cherchait constamment à faire quelque chose de spécial, et il n’y aura jamais un plus grand guerrier dans notre sport. J’ai eu l’immense honneur de coacher Kobe lors des Jeux olympiques de 2008 et 2012, et je n’oublierai jamais combien il chérissait le fait de représenter son pays, avec autant de classe qu’il est possible de le faire, en jouant à ce jeu qu’il aimait tellement.

Le basket a grandi grâce à Kobe, et il mérite une reconnaissance éternelle pour cela. C’est une perte épouvantable, d’autant plus tragique de part la disparition de sa fille, Gianna, et d’autres personnes à bord. Toute la famille Krzyzewski, qui aimait et admirait sincèrement Kobe, est attristée. Nous exprimons nos plus sincères condoléances à sa femme, Vanessa, ses filles Natalia, Bianka et Capri, et aux familles des personnes touchées.