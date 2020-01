Pour Jimmy Butler, Bam Adebayo sera All-Star : « Il sera All-Star. Il n’y a pas de doute »

A l’approche du vote des coachs pour désigner les remplaçants pour le All-Star Game qui aura lieu cette année à Chicago, le lobby continue pour certains joueurs. Cette nuit, c’est pour Bam Adebayo que Jimmy Butler a pris la parole en s’exprimant au micro d’ESPN quant à son jeune coéquipier. Le joueur du Heat en est d’ailleurs persuadé.

« Il sera All-Star. Il n’y a pas de doute. » A déclaré Butler.

Le pivot a d’ailleurs sorti une belle prestation cette nuit dans la victoire des siens face à Orlando en enregistrant un joli triple-double avec 20 points, 10 rebonds et 10 passes. Autant dire que cela pourrait peut-être influencer les coachs alors que le verdict sera rendu le 30 janvier et que la deadine pour voter est ce soir. Pour Adebayo, cette performance n’était pas en vue d’une éventuelle nomination, mais en hommage à Kobe Bryant, décédé il y a peu.

« Je ne le savais pas, en fait. » A déclaré Adebayo. « J’avais juste cette Mamba Mentality. Ce match n’était pas à propos d’une nomination au All-Star. Il s’agissait d’honorer Kobe. J’ai l’impression que tous les joueurs voulaient faire ça lors de leur prochain match après sa mort. Il est mon idole depuis que je suis jeune. Je l’admirais et je n’ai jamais pu le rencontrer, mais il était là dans ma tête. »

Troisième triple-double cette saison pour le joueur qui aura fortement contribué à la victoire des siens contre Orlando, notamment en claquant un sévère 20-3 pour commencer le troisième quart-temps. Adebayo monte en puissance et cela se ressent, sa moyenne de points a grandement évolué et cette saison, le pivot compile 16 points, 10,4 rebonds et 4,8 passes décisives. Une montée en puissance qui justifierait une nomination en tant qu’All Star pour son coach, Erik Spoelstra. Cependant, Spoelstra ne souhaite pas faire pression sur ses collègues pour Adebayo.