Dennis Smith Jr. bien conscient de sa situation : « Tout peut arriver »

- in Infos NBA

By Mathieu D

Récupéré la saison dernière dans l’échange qui envoya Kristaps Porzingis à Dallas, Dennis Smith Jr n’arrive toujours pas à faire décoller sa carrière du côté de New York. Le nombre incalculable de changements de cinq de départ sous l’ère David Fizdale n’a probablement pas aidé le numéro 9 de la draft 2017, mais force est de constater qu’il est difficile de voir une réelle progression chez l’ancien Maverick.

Alors qu’il tourne cette saison à seulement 5 points (à 32% aux tirs), 2 rebonds et 2,6 passes par match, le meneur connaît son temps de jeu le plus faible de sa jeune carrière. Lui qui jouait plus de 28 minutes sur ses deux premières saisons tourne aujourd’hui à moins de 16 minutes.

Et malgré l’arrivée de Mike Miller comme head coach, Dennis Smith Jr reste derrière Elfrid Payton et Frank Ntilikina dans la rotation, se contentant souvent de très courtes séquences et du garbage time. De quoi envisager un trade pour les Knicks ? Interroger sur cette possibilité, Smith Jr répond :

« C’est un business. Je suis là, je joue pour les New York Knicks, c’est mon boulot en ce moment, et c’est ce sur quoi je me concentre. Vous vous rendez compte que tout peut arriver, donc vous devez juste être la meilleure version de vous même. » Dennis Smith Jr

Pour son coach, Mike Miller, le meneur a su rester professionnel durant la blessure qui l’a éloigné des terrains durant un mois.

« Dennis a été professionnel. Nous avons maintenu la communication durant tout le processus. Il continue de travailler sur les choses dont il a besoin, déclare Mike Miller. »

Mike Miller assure pourtant essayer de tirer le meilleur de ses trois meneurs de jeu, sans distinction.

« Nous voyons le positif chez tous les gars. Ils ont tous des talents différents et jouent au même poste. Nous essayons d’utiliser leurs talents en fonction de ce que nous avons besoin. » Mike Miller.

Via NY Post