Dewayne Dedmon vers la voie de la réconciliation du côté de Sacramento ?

Depuis plusieurs semaines à présent l’avenir de Dewayne Dedmon semble compromis du côté de Sacramento et notamment depuis l’annonce du joueur concernant sa volonté d’être échangé. Pourtant, il semblerait qu’un rebondissement puisse avoir lieu dans cette histoire selon The Sacramento Bee. En effet, Dedmon est récemment revenu dans la rotation du coach Luke Walton en raison des blessures de Richaun Holmes et Marvin Bagley. Il a commencé les deux derniers matchs contre les Pistons et les Bulls et la franchise serait ouverte à une réconciliation.

De plus, le pivot a participé à sept des huit derniers matchs de l’équipe, avec une moyenne de 6,0 points et 6,4 rebonds en 17,6 minutes par match. Il n’a cependant pas cessé d’éprouver des difficultés au tir, puisqu’il n’a réussi que 2 des 13 tirs à 3 points sur cette même période. Dedmon est apparu plus actif et plus engagé récemment. Il a enregistré des doubles doubles dans les matchs contre Phoenix et Detroit. Il a d’ailleurs inscrit 12 points et 10 rebonds contre les Suns. Contre les Pistons, il a inscrit 13 points et 10 rebonds.

Selon le Sacramento Bee les Kings seraient toujours prêts à échanger le joueur si la contrepartie était intéressante, mais ne devraient pas chercher à tout prix à l’échanger, encore moins le brader.