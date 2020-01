En hommage à Kobe Bryant, plusieurs joueurs changent de numéro

Quelques heures après l’annonce de la morte tragique de Kobe Bryant, les Dallas Mavericks ont annoncé qu’ils allaient retirer le numéro 24, porté par le Black Mamba. Pas mal de joueurs ont soumis l’idée de retirer le 8 ou le 24 dans toutes les équipes de la ligue, mais à l’heure actuelle Dallas semble être la seule à prendre cette décision.

Toutefois pas mal de joueurs ont décidé de contourner ça et de ne plus porter les numéros 8 et 24 selon Shams. Spencer Dinwiddie vient par exemple d’annoncer qu’il abandonnait son numéro 8 pour porter le 26.

On devrait rapidement en savoir plus sur l’identité des autres.

Rappelons que d’habitude la NBA et surtout Nike exigent une demande faite des mois à l’avance mais compte tenu des circonstances cela n’a posé aucun problème.

Sources: Multiple NBA players have begun informally retiring Kobe Bryant’s jersey number(s) as a tribute — with Nets guard Spencer Dinwiddie among them, changing from No. 8 to No. 26.

— Shams Charania (@ShamsCharania) January 28, 2020