Fantasy NBA – JDE – Paris : Le point blessures et absences du jour

Chaque soir en période de saison vous êtes nombreux à nous demander si tel ou tel joueur est présent ou absent pour le match du soir, du coup comme la saison passée on vous fera un point quotidien, mis à jour en live (jusqu’à 00h-1h). Cela vous aidera pour vos fantasy, notamment le jeu de l’entraîneur (le mode d’emploi est ici) ou encore vos paris, dont vous pouvez retrouver tous nos conseils quotidiens ici.

En règle générale on ne précisera pas qu’un joueur out depuis des semaines l’est encore, on annoncera par contre un éventuel retour. A noter qu’il est possible qu’un joueur annoncé out, soit finalement activé au dernier moment ou lors de la soirée. Du coup n’hésitez pas à repasser.

01h00 : Philadelphie 76ers – Golden State Warriors

Joel Embiid (main) est incertain

01h00 : Charlotte Hornets – New York Knicks

01h30 : Toronto Raptors – Atlanta Hawks

Patrick McCaw (nez) est incertain

Rondae Hollis-Jefferson (cheville) est incertain

DeAndre Bembry est out

Alex Len est out

Bruno Fernando (mollet) ne devrait pas jouer

01h30 : Cleveland Cavaliers – New Orleans Pelicans

Kenrich Williams est out

Kevin Porter Jr. (cheville) est incertain

Darius Garland est out

02h00 : Miami Heat – Boston Celtics

Jayson Tatum (aine) ne devrait pas jouer

Javonte Green (genou) est incertain

Kendrick Nunn (tendon d’Achille) est incertain

02h00 : Memphis Grizzlies – Denver Nuggets

Jae Crowder (genou) ne devrait pas jouer

Grayson Allen est out

02h00 : Milwaukee Bucks – Washington Wizards

Giannis Antetokounmpo (épaule) est out

Jordan McRae est out

Sterling Brown jouera

Robin Lopez jouera

George Hill (ischio) jouera

02h30 : Dallas Mavericks – Phoenix Suns