Andre Iguodala : « Se réveiller et ne pas avoir cette douleur c’est plutôt agréable »

En n’ayant toujours pas foulé les parquets de la NBA ne serait-ce qu’une minute cette saison, Andre Iguodala profite de sa situation. Échangé aux Grizzlies l’été dernier après le ménage post-season des Warriors, l’ancien MVP des finales a beaucoup de temps libre devant lui. Il s’est d’ailleurs exprimé à ce sujet au micro du Mercury News.

« Ce fut une bénédiction en termes de temps libre. » A déclaré Iguodala. « Je pense que ça va me permettre de rallonger ma carrière. Quand je me réveille le matin, je n’ai pas cette douleur habituelle. Quand vous vous réveillez en janvier, les 16 dernières années à chercher la douleur et que vous ne l’avez pas, c’est plutôt agréable. Je m’entraîne, mais je suis un peu mince. J’ai besoin de reprendre environ 1.5 kilos de muscles. Ça prendra quelques jours pour les récupérer. Mais je suis prêt à aller sur le terrain. »

« Je pense qu’il est important de prendre du repos quand on en a réellement besoin. J’ai profité de cette période sans jouer pour me reposer, mais je me suis aussi entraîné, je fais du yoga, mais aussi de la boxe. La boxe c’est vraiment dur, surtout quand on se retrouve face au sac de frappes. Comment c’est possible d’avoir mal partout juste en frappant dans un sac de frappes ? (rire) L’essentiel c’est juste que je suis prêt à retourner sur les parquets et à jouer mon jeu. »