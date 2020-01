Gordon Hayward rétablit la vérité concernant une anecdote sur le dernier match de Kobe Bryant

Dans une interview accordée à The Ringer, le journaliste Mike Tirico a évoqué les 60 points de Kobe Bryant lors de son tout dernier match face au Jazz. Il y raconte notamment une anecdote lors du dernier lancer franc tenté par Kobe pour inscrire son 60ème point. Il fait remarquer que sur ce dernier lancer, Gordon Hayward semble volontairement mordre la ligne avant son shoot de façon à ce que si le lancer avait été raté, il aurait pu le retirer.

There’s a moment from Kobe’s final game that few people saw and nobody really remembers … but @miketirico won’t ever forget it. pic.twitter.com/prJGObG58y

Le joueur des Celtics a tenu à rétablir la vérité sur Twitter

He got 60 on me and I didn't give him anything free all night. What happened on the free throw line was not intentional. Kobe would have lost respect for me if I gave him something free. That’s what made him so very special!

— Gordon Hayward (@gordonhayward) January 28, 2020