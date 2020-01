Harden et Westbrook out, Eric Gordon explose son record en carrière et permet aux Rockets de dominer le Jazz !

James Harden touché à la cuisse et Russell Westbrook au repos, Eric Gordon a battu son record en carrière et mené les Rockets à la victoire, 126-117, à Salt Lake City cette nuit. L’arrière a fini à 50 points (son précédent record de points en carrière était de 41) à 14/22 (16/20 aux lancers-francs, 6/11 à 3-points), 7 rebonds et 3 passes, accompagné par deux joueurs à 21 points : Danuel House Jr. (6/14, 11 rebonds, 5 interceptions) et Austin Rivers (7/21, 4 rebonds).

Devant de 28-20 après un quart-temps et 59-46 à la pause, Houston (15/40 à 3-points contre 12/42, 26 points à 17 marqués sur turnovers et 20 points à 9 marqués sur seconde chance) a compté jusqu’à 17 points d’avance avant d’être dominé dans les deux derniers quarts-temps, 29-28 dans le 3ème quart puis 42-39 dans le 4ème. Côté Jazz (3ème défaite seulement en 22 matchs), Donovan Mitchell a signé 36 points à 14/25 et Bojan Bogdanovic 30 points à 10/17. Rudy Gobert a terminé à 12 points à 3/5, 14 rebonds et 3 contres.

Le match avait démarré sur un 11-0 avec un dunk et un 3-points de Gordon jusqu’à un 11-4 avant un 13-2 de la part du Jazz pour démarrer le 2ème quart. Gordon a marqué 15 points dans cette période, conclue par un 17-6 par les visiteurs. Utah est revenu à 72-66 en milieu de 3ème quart sur deux 3-points consécutifs de Bogdanovic, mais jamais plus près. Rivers puis House ont répliqué avec deux paniers d’affilée pour stopper le run. Un 15-6 a donné l’avantage 87-72 à Houston en fin de période.

Gordon n’avait pas encore fait de match à plus de 30 points cette saison.