Kobe 5 aux pieds, Luka Doncic mène les Mavs à la victoire à OKC

- in Dallas Mavericks

By ClemFiz

Pour Luka Doncic, auteur de 29 points à 10/24, 11 rebonds et 5 passes Kobe 5 aux pieds dans la victoire 107-97 des Mavs à Oklahoma City, comme pour toutes les autres personnes présentes sur le terrain, le match n’a pas été facile. Kobe Bryant tragiquement disparu dans un accident d’hélicoptère dimanche, les deux équipes lui ont, comme celles qui ont joué hier, rendu hommage en faisant tourner le chronomètre des 24 puis des 8 secondes sur les 2 premières possessions de la rencontre.

En contrôle sur la majeure partie du match, Dallas était devant 59-47 à la pause puis 70-54 avant d’encaisser un 11-0 adverse. Les Mavs ont repris le contrôle et étaient devant 88-77 après 3 quarts-temps. Les visiteurs, également aidés par les 15 points de Tim Hardaway Jr. et les 14 points et 10 rebonds de Kristaps Porzingis ont ensuite mené d’au moins 10 points durant l’intégralité du dernier quart. Dennis Schröder a terminé meilleur marqueur du Thunder avec 21 points. Shai Gilgeous-Alexander a marqué 16 points mais raté 15 de ses 20 tirs tentés.