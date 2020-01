LeBron James et Kobe Bryant s’étaient eus au téléphone samedi soir en présence de quelques Lakers

Samedi soir LeBron James dépassait Kobe Bryant au classement des meilleurs scoreurs de l’histoire. Kobe avait répété les jours précédents cet accomplissement qu’il était heureux de voir le King le déloger du podium et il n’avait pas manqué de le féliciter sur Twitter, pour ce qui restera son dernier tweet.

Mais Shams rapporte qu’il y a eu aussi après la rencontre un coup de fil entre Kobe et LeBron, en présence de plusieurs autres joueurs des Lakers, qui ont pu entendre le Black Mamba, félicitant sans doute le King, quelques heures avant son décès.

C’est dimanche après environ une heure de vol (ils rentraient de Philadelphie à Los Angeles) que les Lakers ont appris la nouvelle.

One final conversation: LeBron James and Kobe Bryant had phone call late Saturday night after James passed Bryant on the NBA scoring charts, sources tell @TheAthleticNBA @Stadium. Several Lakers players listened into call — in what would be their final memory of Bryant's voice.

