Josh Jackson de retour en NBA

Échangé des Suns aux Grizzlies cet été, l’ailier Josh Jackson, ancien 4ème choix de draft, avait été mis au placard par la franchise du Tennessee. Pas dans les plans de la franchise il a été envoyé en G-League pour s’y développer. Il y brille puisqu’en 26 rencontres avec le Hustle il affiche 20.3 points, 7.5 rebonds, 4.3 passes, 1.5 contre et 1.4 interception et il va avoir enfin une opportunité en NBA. Les Grizzlies ont en effet annoncé qu’il avait été appelé pour la première fois de la saison dans la grande ligue.

A voir si c’est permanent et s’il pourra intégrer la rotation de Memphis, en pleine lutte pour les playoffs. En fin de contrat, récemment l’ancien Sun déclarait :

