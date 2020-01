Nike dément avoir retiré les produits Kobe Bryant de la vente 

Edit : Un porte-parole de Nike a confié à CNBC qu’en aucun cas la marque n’avait retiré ses produits Kobe de son site, et qu’ils étaient tout simplement en rupture de stock. La marque réfléchirait à l’heure actuelle sur la direction qu’elle prendra concernant les produits Kobe. Une chaussure était déjà en préparation et on ne sait pas encore si elle verra ou non le jour.

Alors que des petits malins tentent de profiter par tous les moyens de la mort de Kobe Bryant en revendant des produits à l’effigie du Black Mamba à des prix exorbitants, Nike a décidé de retirer de la vente ses produits Kobe de son site internet selon Complex. Nike aurait aussi demandé à Foot Locker d’enlever ses produits Kobe des magasins et de les renvoyer à la marque.

Si vous effectuez une recherche Kobe sur le site de la marque, vous tomberez directement sur le message hommage au Black Mamba.

A noter toutefois que la Protro « Champonship » prévue le 7 février pourrait tout de même sortir selon Jacques Slade.

I can confirm this. After talking to people at Nike, there is talk about the “Championship” Protro still releasing on 2/7, but with so many things in flux, this could change. https://t.co/h1qMMJaKZR

— Jacques Slade (@kustoo) January 28, 2020