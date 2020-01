La NBA reporte le match entre les Lakers et les Clippers

Si les matchs d’hier soir et ce soir en NBA n’ont pas été reportés, la NBA annonce que le choc entre les Clippers et les Lakers de demain soir l’est. Suite au décès tragique de Kobe Bryant, on se demandait bien comment ce match pouvait se jouer et la ligue a décidé de le reporter à une date ultérieure (inconnue pour le moment).

A noter que les Lakers n’ont pas encore communiqué sur le décès de Kobe Bryant, car la franchise souhaite que ce soit Vanessa, sa femme, qui soit maître de tout ça, et le fasse en temps voulu.