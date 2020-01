Luke Walton : « Une des journées les plus difficiles de ma vie […] Mais je souris aussi en pensant à ce qu’il aurait dit »

Luke Walton a à la fois perdu un ex-coéquipier (2003-12) et un ami proche dimanche.

« Je n’arrive toujours pas à… je ne sais pas si j’ai encore complètement accepté. Ça a été une des journées les plus difficiles de ma vie. Kobe était un ami, un coéquipier, et plus important encore, un père. C’est ça le plus important. L’amour qu’il avait pour sa famille et ses filles vous fendait le cœur. C’est difficile de gérer ça.

Quant au monde du basket, on a perdu l’un de nos plus grands. Et je ne parle pas seulement de ce qu’il a fait sur le terrain. Mais de la façon dont il a vécu sa vie. Il tirait le meilleur de chaque journée, que ce soit pour attaquer des soins ou bosser sur son jeu. Il vivait à fond, tous les jours. C’est une inspiration absolue. Je suis honoré de pouvoir dire que j’étais son coéquipier, son ami, son frère. Il va beaucoup, beaucoup nous manquer, à moi et nous tous. » Luke Walton