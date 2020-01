24 points avec le n°24 sur les épaules, Joel Embiid a rendu un bel hommage à Kobe Bryant dans la victoire des Sixers

- in Golden State Warriors

By ClemFiz

De retour d’une déchirure d’un ligament du pouce, Joel Embiid avait décidé de porter le n°24 (avec la permission du Hall of Famer Bobby Jones) en l’honneur de Kobe Bryant, disparu, comme sa fille de 13 ans, tragiquement dimanche. Le Camerounais a inscrit 24 points (9/13) et capté 10 rebonds (dont 8 défensifs) dans la victoire 115-104 des Sixers sur les Warriors mardi soir. Ben Simmons a lui terminé à 17 points à 4/11, 4 rebonds et 5 passes, Raul Neto 19 points à 7/10 en sortie de banc.

Les Warriors de D’Angelo Russell (28 points à 10/22, 5 rebonds, 7 passes) se sont bien battus en restant sous les 10 points d’écart quasiment tout le 4ème quart-temps. Al Horford a rentré un 3-points puis Shake Milton l’a imité pour porter l’écart à 16 points et mettre définitivement Philadelphie (22-2 à domicile cette saison) à l’abri.