By ClemFiz

Défense, transition et jeu intérieur, Memphis donne une leçon à Denver !

Troisième victoire d’affilée pour les Grizzlies, vainqueurs 104-96 des Nuggets cette nuit avec 24 points à 11/19 de Dillon Brooks, 23 points à 11/19 et 12 rebonds de Jonas Valanciunas.

Une belle revanche pour l’équipe qui avait déjà perdu 2 fois contre Denver cette saison. Memphis (23-24) a mené de bout en bout (une première cette saison) en prenant jusqu’à 19 points d’avance et conserve sa 8ème place à l’Ouest devant San Antonio (20-26). L’équipe a marqué 76 points dans la peinture (contre 22 !) et 19 points sur contre-attaque (contre 9 pour Denver). Jaren Jackson Jr. a ajouté 10 points au compteur mais surtout 7 contres (nouveau record en carrière). En face Nikola Jokic a signé 25 points et 13 rebonds, Jerami Grant 21 points dont 13 dans le dernier quart-temps, durant lequel Denver a essayé de revenir.

Memphis devant de 16 points en milieu de 4ème quart après 7 points consécutifs de Valanciunas, Denver est revenu au mieux à 7 points dans la dernière minute. Au final les Nuggets, menés 82-66 avant le début du 4ème quart-temps (remporté 30-22 par Denver), ont été tenus à 38% et n’ont pas marqué 100 points pour la première fois en 25 matchs !

Ja Morant a terminé à 14 points à 6/11, 6 rebonds et 7 passes.