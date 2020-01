- in Infos NBA

By Mathieu D

Alvin Gentry sur la hype Zion Williamson : « L’une des choses qu’il devra apprendre à faire, c’est de dire non »

Zion Williamson effectuait hier, sur le parquet de Cleveland, son premier match à l’extérieur. Auteur d’une prestation solide malgré un temps de jeu contenu à 30 minutes, l’ancien Dukie a compilé 14 points (tous marqué à l’intérieur), accompagnés de 9 rebonds pour permettre au Pelicans de s’imposer 125-111.

Sans coup d’éclat ou action à montrer dans un Top 10, le rookie a fait un match sérieux pour sa quatrième rencontre en carrière, et ça lui va très bien.

« C’était génial. Nous avons obtenu la victoire. L’ambiance de la salle était géniale. » Zion Williamson

Alors que le numéro de la dernière draft revient tout juste de sa blessure au genou qui l’a fait manquer 43 matchs, le staff médical fait très attention à son temps de jeu jusqu’à ce qu’il retrouve sa forme. Un sujet qui ne devrait plus être d’actualité, selon le coach Alvin Gentry.

« Il a joué 30 minutes, déclare Gentry. La plupart des gars ne jouent même pas 30 minutes de toute façon. »

Mais pour son adversaire du jour, Collin Sexton, ce sont les 26 points de Jrue Holiday et les 24 points de Brandon Ingram qui ont eu raison des Cavaliers, et non Zion Williamson.

« C’est un bon joueur, mais il ne nous a pas réellement battus. Holiday et Brandon [Ingram] l’ont fait. » Collin Sexton

Hors du terrain, les attentes étaient toutes aussi grandes de la part des fans. En effet, la simple présence de Zion à Cleveland a fait grimper l’affluence de ce match. L’ailier fort a même dû être escorté jusqu’au vestiaire par la sécurité après avoir signé quelques maillots. Face à cet engouement, son coach lui conseille d’apprendre à gérer tout ça.

« L’une des choses qu’il devra apprendre à faire, c’est de dire non, déclare Gentry. Je pense que c’est difficile pour lui. Il y a toujours une file d’attente devant chaque hôtel, chaque restaurant dans lequel il se trouve. Il devra parfois protéger son espace personnel ».

Via ESPN