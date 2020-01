Kevin Durant : « Le sentiment de l’avoir connu toute ma vie »

Comme tous les basketteurs de sa génération, Kevin Durant a grandi en regardant Kobe Bryant, arrivé en NBA alors qu’il était encore adolescent.

« J’ai le sentiment de l’avoir connu toute ma vie. Nous l’avons vu grandir, nous l’avons vu prendre sa retraite et démarrer la seconde phase de sa vie. Il a tellement de personnes qui sont tristes et rien que d’y penser ça fait mal. » Kevin Durant

Kevin Durant est arrivé en NBA 11 ans après Kobe Bryant et lors de leurs 9 années en commun en NBA, ils se sont affrontés à 25 reprises, pour 14 victoires du Black Mamba. Ils ont été aussi coéquipiers à Londres en 2012 lors des Jeux Olympiques et Kobe a toujours encouragé KD même si leurs conversations étaient brèves et allaient droit au but.