Draymond Green a sa petite idée sur la baisse d’audience de la NBA

Alors que les titulaires du All Star Game NBA ont été annoncé et qu’ils ne restent que le choix des coachs pour connaître les 24 joueurs qui participeront au match des étoiles à Chicago, les débats ne s’arrêtent pas pour autant.

Si certains remettent en cause les modes de sélection, Draymond Green, lui critique de manière plus générale les critères qui permettent à un jour d’être sélectionné. Interrogé après la séance d’entrainement sur ces critères personnels, Green répond :

« Mes critères importent peu. Si on tenait compte de mes critères, l’ensemble de la ligue serait différente, déclare Green. Toutes les conneries qui comptent dans cette ligue n’ont pas d’importance pour moi ».

Très peu adepte de la langue de bois, le Warrior dénonce une ligue qui, selon lui, favoriserait trop l’attaque.

« Tout est fait pour rendre le jeu meilleur pour les joueurs offensifs, c’est comme ça qu’est cette ligue, réagit Green. C’est surement pour ça que les audiences sont mauvaises.. »

Selon lui, l’exemple le plus frappant de ce virage pris par la NBA est le grand nombre de lancers francs accordés pendant les matchs.

« Vous avez des équipes qui sont dans le bonus et des gars qui foncent sur quelqu’un et obtiennent deux lancers, rajoute Green. Personne ne veut voir cette merde. »

Via NBC Sports