LaMarcus Aldridge, nouveau sniper des Spurs : « Cela m’a pris plus de temps »

C’est un secret pour personne, Gregg Popovich n’est pas fan de la dictature des trois points en NBA. En effet, l’entraîneur des San Antonio Spurs n’a jamais voulu que son équipe articule son jeu autour du shoot extérieur.

Avec deux leaders offensifs que sont DeMar DeRozan et LaMarcus Aldridge, loin d’être des spécialistes du shoot longue distance, les Spurs ont donc naturellement choisi de mettre en place des systèmes qui leur correspondent davantage.

Cependant, LaMarcus Aldridge confesse à ESPN, que son coach lui a demandé de prendre plus de tirs à 3 points, pour les besoins de l’équipe.

« Nous avons eu quelques matchs où nous avons mal shooté et Pop est venu me voir et m’a dit ‘Je pense que tu dois commencer à les prendre si tu es ouvert. Ça donnera plus d’espaces à DeMar’ déclare Aldridge. Donc j’ai juste commencé à le faire ».