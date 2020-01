Jrue Holiday et Brandon Ingram font la loi à Cleveland; Record de minutes pour Zion Williamson

Premier match à l’extérieur et première victoire pour Zion Williamson, dont l’équipe s’est imposée 125-111 à Cleveland cette nuit. Le rookie a terminé à 14 points (7/13, 9 rebonds, 1 passe) en ne marquant qu’à l’intérieur alors que Jrue Holiday et Brandon Ingram ont fait le plus gros du travail avec respectivement 28 points à 10/16, 8 passes et 4 contre et 24 points à 9/13 et 6 passes. Autre point positif pour les Pelicans : Zion a joué 30 minutes, son record pour le moment.

Nicolo Melli a lui réussi deux 3-points importants dans le 4ème quart pour ralentir la tentative de retour de Cleveland (8ème défaite en 9 rencontres), porté par les 24 points de Collin Sexton, les 21 points de Kevin Porter Jr. et les 17 points et 11 rebonds de Larry Nance Jr.. Williamson (contré par Sexton au cours de la rencontre) a également été précieux lorsque les Cavs sont passés sous les 10 points d’écart avec deux claquettes sur deux possessions consécutives.

New Orleans (53.4% aux tirs contre 43.8%) était devant 74-65 à la pause, puis a passé un 30-25 à ses adversaires dans le 3ème quart-temps avant que les deux équipes n’inscrivent chacune 21 points dans les 12 dernières minutes.