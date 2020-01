Kemba Walker indécis quant à sa manière d’honorer Kobe Bryant : « Tout le monde a un deuil un peu différent »

- in Boston Celtics

By Christopher Coustier

Depuis l’annonce du décès de Kobe Bryant, beaucoup d’hommages et déclarations à cœur ouvert ont été faits par les joueurs et les personnalités liées à la NBA. Certains joueurs font leur deuil à leur manière, par exemple changer de numéro de maillot. En effet, Spencer Dinwiddie et Terrence Ross qui portaient jusqu’à présent le numéro 8 ont décidé de changer. Dinwiddie portera à présent le numéro 26 tandis que Ross portera le numéro 31.

Avec ce genre d’action, on peut donc se poser la question, tous les joueurs portant actuellement le numéro 8 vont-ils suivre le mouvement ? Pour Kemba Walker, le choix est complexe et il a expliqué que chacun avait sa manière de faire son deuil et de rendre son propre hommage.

« Je l’envisage, mais je n’en suis pas encore sûr. » A déclaré Walker. « J’ai vraiment beaucoup de respect pour Kobe. Tout le monde a un deuil un peu différent. Pour moi, je pense que j’aimerais l’honorer en portant ce numéro. Kobe a joué dur chaque soir et j’aimerais l’honorer en faisant de même. J’y pense vraiment. Mais nous verrons bien. »

Peu importe l’hommage la douleur est elle très présente