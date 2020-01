Malgré le succès d’une pétition, la NBA ne voudrait pas changer le logo

- in Infos NBA

By Christophe Brouet

Quelques heures après l’annonce de la mort accidentelle de Kobe Bryant, beaucoup de fans ont suggéré l’idée de changer le logo NBA pour qu’il soit désormais à l’effigie du Black Mamba. Une pétition a été lancée en ce sens et recueille actuellement plus de 2.7 millions de signatures ! Un engouement impressionnant mais si on en croit Yahoo! Sports, la NBA ne devrait pas changer son logo, silhouette de Jerry West. En passant, même si son designer Alan Siegel n’a pas caché qu’il s’était inspiré de Jerry West, la NBA n’a jamais officiellement reconnu qu’il s’agissait de l’ancien Laker.

West n’a lui non plus jamais caché qu’il aimerait que le logo change car il n’aime pas attirer l’attention sur lui, mais ses demandes n’ont jamais été entendues par la NBA et d’après Y! la NBA ne devrait pas accéder à la demande des fans qui ont signé la pétition. La ligue ne voudrait pas qu’un joueur soit utilisé pour la silhouette du logo, notamment car beaucoup ont contribué à faire d’elle ce qu’elle est aujourd’hui. Cela éviterait le même débat à la mort d’une autre légende.