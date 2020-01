- in Infos NBA

By Christophe Brouet

Quand LeBron James et les Lakers racontent leur souvenir préféré de Kobe Bryant

De retour à Los Angeles après un road trip à l’Ouest, hier les Los Angeles Lakers ont effectué un léger workout à la fin duquel l’équipe s’est regroupée avec le staff et les dirigeants pour évoquer Kobe Bryant selon ESPN et The Athletic. Après un discours de Rob Pelinka, qui était proche de Kobe puisqu’il a été longtemps son agent, Frank Vogel a invité les joueurs à partager leur souvenir préféré du Black Mamba.

Après un long silence, c’est LeBron James qui se serait lancé en se levant de sa chaise : « Je commence. »

Selon ESPN le King aurait évoqué un souvenir des JO de Pékin en 2008, lors duquel il a glané une médaille d’or aux côtés de Kobe. Plus précisément une des premières possessions de la finale face à l’Espagne où Kobe a balancé son futur coéquipier Pau Gasol à terre alors qu’il posait un écran. James aurait expliqué qu’à ce moment-là il s’est dit ‘Oh, wow tu vas jouer avec ce gars la saison prochaine…’

Judy Seto, directrice des performances et physiothérapeute qu’appréciait tant Kobe, et à qui il se confiait, serait alors intervenue pour raconter que tout ça avait été calculé par Kobe. L’objectif n’était pas seulement de rentrer dans la tête de l’Espagnol pour le déstabiliser lors de ce match, mais aussi pour que l’intérieur, qui avait une réputation de joueur « soft » prenne conscience qu’il devait s’endurcir pour jouer avec lui. En début de saison Kobe avait même pendu sa médaille d’or devant le casier de l’ancien Grizzli.

Pelinka aurait raconté une histoire sur Kobe et Gigi, et l’amour du basket qu’ils partageaient.

LeBron aurait aussi lancé durant ce moment fort en émotion : « Dieu m’a donné des épaules pour une raison » référence à ce qu’il disait déjà dans son hommage, qu’il allait poursuivre l’héritage de Kobe et porter les Lakers.

Pendant 10 plus de 10 minutes chaque personne, dont la propriétaire Jeanie Buss, a partagé leur moment de Kobe Bryant entre rires et larmes, pour lui rendre hommage.