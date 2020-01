Willie Cauley Stein : « L’endroit parfait pour moi »

C’est officiel depuis quelques jours maintenant, Willie Cauley-Stein a été envoyé à Dallas par les Golden State Warriors contre un second tour de draft.

L’ancien pivot des Kings tourne cette saison à seulement 8 points et 6 rebonds et espère se relancer du côté des Mavericks, où il a le champ libre à l’intérieur suite à la grave blessure de Dwight Powell. Le néo Mavs voit ce transfert comme une grande opportunité pour lui.

« C’est à coup sûr une excellente opportunité de relancer ma carrière et d’essayer de trouver un nouveau foyer. C’est un endroit parfait, la manière dont ils jouent correspond à mes qualités, et défensivement il y a beaucoup de libertés pour faire des ravages, et c’est ce que je fais. Ça va être amusant. » Willie Cauley-Stein