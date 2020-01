Programme NBA : Le grand retour de Victor Oladipo; Nouveau duel Lillard – Westbrook

6 matchs à se mettre sous la dent ce soir avec un alléchant Blazers – Rockets et un nouveau duel Lillard- Westbrook. On suivra aussi le Spurs – Jazz, le Kings – Thunder mais aussi le tout premier match de la nuit entre Pacers et Bulls avec le retour de Victor Oladipo.

01h00 : Indiana Pacers – Chicago Bulls en direct sur beIN Sports 1

01h30 : New York Knicks – Memphis Grizzlies

01h30 : Brooklyn Nets – Detroit Pistons

02h30 : San Antonio Spurs – Utah Jazz

04h00 : Portland Trail Blazers – Houston Rockets en direct sur beIN Max 4

04h00 : Sacramento Kings – Oklahoma City Thunder