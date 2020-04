Danny Green après un appel avec le syndicat des joueurs : “Ne croyez pas que la saison va être annulée, ce n’est pas vrai”

Avec la propagation à vitesse grand V du Covid-19 sur le sol américain, de plus en plus d’acteurs de la NBA doutent d’une reprise de la saison. Danny Green ne fait pas encore partie de ceux-là et se veut toujours assez optimiste. C’est ce qu’il déclare en tout cas dans on podcast “Inside the Green Room”, après une conversation avec le syndicat des joueurs.

“Je pense que nous essaierons de sauver la saison par tous les moyens. Beaucoup de personnes pensent de manière certaine que nous allons reprendre, ça va juste recommencer un peu plus tard que prévu et nous allons essayer de repousser la prochaine saison, mais ça n’est pas aussi simple que ce que les gens imaginent. La seconde moitié de la saison reprendra probablement mi-mai ou fin mai, c’est le plus tôt que nous puissions espérer. Peut-être plus tôt que ça, mais c’est ce sur quoi nous nous attardons. Ça ira surement jusqu’à août ou septembre au plus tard, j’imagine. Ce serait une volte-face si nous n’avions pas de pause et que les diffuseurs disaient ‘Vous savez quoi, nous ne pouvons pas repousser la saison en décembre ou à Noël’. Mais c’était un appel positif, nous sommes sûrs d’avoir une saison. Donc malgré toutes les choses que vous avez entendues ces derniers jours, ne croyez pas que la saison NBA sera annulée. Ce n’est pas vrai.” Danny Green

Via Silver screen and roll