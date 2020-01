- in Highlights

By Christophe Brouet

Devin Booker et Deandre Ayton font passer une sale soirée aux Mavs

Phoenix s’accroche dans la course aux playoffs avec une très grosse victoire acquise à Dallas sur le score de 133-104 avec un super duo Devin Booker (32 points à 12/20 dont 2/4 à 3-pts, 6 rebonds, 9 passes et 2 interceptions) – Deandre Ayton (31 points à 13/15, 9 rebonds et 2 interceptions)