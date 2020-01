David Griffin sur Zion Williamson : « Ce qui est bien d’avoir eu LeBron James, c’est que j’ai compris beaucoup de choses que j’ai mal faites »

Avec ses qualités athlétiques démentielles et ses 130 kilos pour 1m98, Zion Williamson a un profil que l’on a rarement vu en NBA avant lui. Et vu son potentiel, les Pelicans ne prennent aucun risque pour lui permettre de jouer le plus longtemps possible et au plus haut niveau possible. Ils n’ont donc pas hésité à le laisser sur la touche pendant plus de dix semaines après une opération au genou au début de la saison. Et ils ont profité de ce temps loin des parquets pour tenter de lui faire prendre conscience de l’importance de prendre soin de son corps, et les manières de le faire, via le Delos Program.

« Il y a beaucoup d’informations à emmagasiner parfois. J’ai le sentiment qu’on oublie parfois que j’ai 19 ans, ils viennent avec plein de statistiques, et je suis là : « Pour être honnête, je veux juste jouer au basket. » » Zion Williamson.

Et pour le moment, quand il joue au basket, Williamson a été très performant, avec 18 points à 63% aux tirs et 67% aux trois points et 8,3 rebonds de moyenne en 24 minutes (quatre matchs disputés). De belles perfs pour un retour après plusieurs semaines d’absence, qui continuent de faire grimper la hype autour de lui. Heureusement, il y a dans l’organigramme des Pelicans un certain David Griffin, qui a déjà eu à gérer la hype démesurée qui entourait LeBron James lorsqu’il était General Manager aux Cavaliers.

« Ce qui est bien d’avoir eu LeBron, c’est que j’ai compris beaucoup de choses que j’ai mal faites. Avec le temps, je me suis rendu compte qu’on a fait beaucoup d’erreurs. Mais LeBron était tellement bon qu’il nous a fait gagner malgré tout. Ce serait un problème de riches si ce gamin se retrouvait être tellement bon que l’on pourrait faire autant d’erreurs que pour LeBron et quand même gagner. LeBron est une machine à gagner très spéciale, et on ne peut pas penser que tout le monde sera comme lui. Mais ça nous a très bien préparé à toute l’attention que génère le fait d’avoir un joueur très suivi. » David Griffin.

L’avantage, c’est aussi que Zion Williamson a l’air d’avoir la tête plutôt bien faite et ne se laisse pas distraire par toute cette hype.

« Bien sûr, quand je suis en train de me reposer dans ma chambre, oui j’y pense et je me demande ce qui m’attend dans le futur. Mais que je suis à l’entrainement ou que je vais aux matchs, je prends les choses comme elles arrivent, parce que c’est la meilleure chose que je puisse faire. Si je regarde trop loin dans le futur, je vais peut-être être distrait, et ça peut affecter le futur justement. » Zion Williamson.

The Athletic.