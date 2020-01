Evan Turner : « Si vous n’appréciez pas Kyle Lowry, c’est probablement parce que cette ligue est remplie de perdants »

Si les Raptors sont aussi bien classés cette saison malgré le départ de Kawhi Leonard à l’intersaison (ils sont deuxièmes à l’Est), c’est évidemment grâce à Pascal Siakam, mais il ne faut pas oublier l’impact du meneur Kyle Lowry. Le joueur de 33 ans réussit probablement une des meilleures saisons de sa carrière. Le meneur noircit chaque soir la feuille de stats (19,8 points, 4,6 rebonds et 7,4 passes décisives par match), mais il est en plus très clutch, notamment en défense. Ces derniers jours, il a validé deux victoires pour les Raptors avec deux interceptions. Contre les Spurs dimanche, et contre les Knicks samedi.

« Contre New York, ils auraient pu revenir à égalité si quelque chose s’était mal passé. Il a lu l’action, et c’était un système qu’on avait utilisé quelques années plus tôt. Il s’est placé au bon endroit et ils lui ont lancé la balle dessus. Nous sommes là tout le temps et on est habitué à ce genre de choses de sa part. Mais on devrait dire à quel point c’est incroyable. » Nick Nurse, le coach des Raptors.

L’intelligence de jeu de Kyle Lowry en fait un des joueurs préférés des coachs en NBA. Par contre chez les fans, ce n’est pas du tout ça. Malgré son titre de champion de cet été, et ses performances cette année, le meneur n’a récolté que 1,2 million de voix pour le All-Star Game, ce qui le place sixième parmi les extérieurs à l’Est. Une situation que l’ailier des Hawks Evan Turner ne comprend pas.

« Maintenant, la ligue est devenue du divertissement. Il y a beaucoup de perdants sur les terrains. Les gens ne peuvent pas comprendre un joueur comme lui. Kyle a toujours été un gagnant. Ce que font les cols bleus, ce n’est pas toujours aussi attractif que ce que peuvent faire les stars, que tout le monde aime voir jouer. Si vous n’appréciez pas Kyle, c’est probablement parce que cette ligue est remplie de perdants. Je ne parle pas de leur caractère, juste qu’ils n’ont jamais rien gagné. Et si vous n’avez rien gagné, vous ne savez pas tous les efforts que ça demande. Il y a des gars qui peuvent accumuler des valises de points et de passes décisives, mais qui ne gagnent que 20 matchs par an. Si un jeune n’arrive pas à gagner, qu’il n’ait pas gagné au lycée ou en NCAA… Gagner, c’est un style de vie. Et je pense qu’il suit ce qu’il faut faire à la lettre. » Evan Turner.

Heureusement pour Lowry, l’amour que les coachs lui portent devrait lui permettre de participer au match des étoiles cette année encore.

« C’est possible que les spectateurs ne voient pas tout ce que je fais, mais ça ne m’empêche pas de le faire quand même. Les coachs comprennent par contre. Et j’ai été titulaire deux ans. Donc je ne sais pas. Tout le monde a son opinion. » Kyle Lowry. « Je pense que son jeu demande que l’on regarde plusieurs fois les matchs pour qu’il soit apprécié. Mais vu ses 18, ou 6 derniers mois et où en est l’équipe, s’il n’est pas au All-Star Game, c’est incompréhensible pour moi. Je ne comprendrai pas qu’une personne avec une connaissance décente du basket ou de la NBA ne le sélectionne par pour le All-Star Game. Je ne comprendrai pas du tout. Il n’y a même pas de débat en fait, pourquoi on en parle ? » Nick Nurse.

Pour Vince Carter, Lowry devait même être dans les discussions pour le Hall of Fame à la fin de sa carrière.

« Je ne pense pas que les observateurs vont penser qu’il mérite cet honneur, mais si vous regardez comment il travaille, le fait qu’il ait remporté un titre, une médaille d’or, qu’il soit le meilleur passeur de l’histoire de la franchise… Si vous ne regardez pas son nom, vous vous dites : « Bien sûr qu’il mérite ». Je pense que des fois, on regarde trop le nom des gars. Avec ce critère, Kyle ne fait pas partie des 10 meilleurs, mais quand on regarde ce qu’il a accompli, il n’en est vraiment pas loin. » Vince Carter.

