Les Wolves sur le dossier Aaron Gordon ?

La première partie de saison de l’ailier du Magic Aaron Gordon est une déception. Alors qu’on s’attendant à ce qu’il passe un nouveau cap pour aider le Magic à en franchir un également, son apport a chuté et cela se ressent dans les stats, même si sa blessure a la cheville n’a pas aidé. Alors que pour beaucoup il allait pouvoir être une monnaie d’échange intéressante pour un trade, sa cote a diminué. Toutefois, cela n’empêcherait pas certaines franchises d’avoir un oeil sur lui.

Selon The Ringer, les Wolves auraient contacté le Magic pour se renseigner à son sujet. On ne sait pas trop si Gordon est disponible, mais on peut penser qu’il est loin d’être intouchable si une belle offre se présente. On ne sait pas ce que les Wolves auraient pu proposer, mais Robert Covington est un de leurs joueurs très demandés. À ce sujet il y a justement des rapports contradictoires sur sa disponibilité, mais aux dernières nouvelles les Wolves aimeraient le garder.

À voir si une équipe se laissera tenter par le potentiel de Gordon, qui reste à l’heure actuelle un simple potentiel et vouloir mettre la main sur lui semble un risque alors qu’il doit toucher 34.5 millions de dollars sur les deux prochaines saisons.