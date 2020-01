Kobe Bryant en 8 citations marquantes

De très nombreuses personnes ont parlé de Kobe Bryant depuis dimanche, voici cette fois quelques citations marquantes du Black Mamba au cours de sa carrière.

À propos des critiques sur son style de jeu, jugé égoïste :

« Je ferai un 0/30 (aux tirs) avant de faire un 0/9. Un 0/9 ça veut dire que tu t’en veux, que tu t’es sorti du match, que tu as perdu confiance. »

La création du Black Mamba :

« Il a fallu que j’organise les choses. Donc j’ai créé le ‘Black Mamba’. Kobe doit gérer ses problèmes, tous les challenges personnels. Le Black Mamba lui, entre sur le terrain et détruit tout le monde. »

Les comparaisons avec Michael Jordan :

Ses 81 points.

Son éthique de travail :

« Je ne peux pas comprendre, m’identifier aux gens fainéants. On ne parle pas le même langage. Je ne vous comprends pas. Je ne veux pas vous comprendre. »

En vrac :

« J’ai joué avec des intraveineuses pendant et après les matchs. J’ai joué avec une main cassée, une cheville tordue, une épaule déchirée, une dent cassée, une lèvre coupée et un genou de la taille d’un ballon de softball. Je ne rate pas 15 matchs à cause d’une blessure à un orteil dont tout le monde sait que ce n’était pas sérieux à la base. »

« Ces jeunes sont là à jouer aux dames. Moi je joue aux échecs. »