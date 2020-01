Kyrie Irving : « la blessure est encore ouverte; Je vais continuer de porter le flambeau »

Absent lors du précédent match, ayant besoin de temps pour faire son deuil, Kyrie Irving était de retour cette nuit face aux Detroit Pistons. Ému avant le match, on l’a vu lever les bras dans les dernières secondes pour demander aux fans de faire encore plus de bruit lorsqu’ils reprenaient en coeur « Kobe! Kobe ! » Quelques secondes après le buzzer final il s’est exprimé pour la première fois sur la perte de son ami Kobe Bryant.

« J’essaye de contenir mon émotion…Sa famille s’accroche, ses amis… C’est dur ne serait-ce que de sortir des mots. Tu essaies de trouver un message que tu pourrais envoyer à Gigi et Kobe, puis tous ceux qui ont perdu leur vie dans cette tragédie. C’est dur. C’est dur, mais…pfiou. J’essaye de me préparer depuis deux jours pour un moment comme ça, mais il faut laisser ça sortir. Je sais qu’il nous regarde, tout comme Gigi et les jeunes basketteurs qui étaient dans l’avion. J’étais avec eux cet été à la Mamba Academy donc ça nous brise le cœur, mais je ne suis pas le seul à gérer ça. Ce qui est beau là-dedans c’est que cela nous unit tous et il voit que ce qu’il a instillé en nous continue de grandir et son héritage perdurera pour toujours. C’était un philosophe et un professeur et il a laissé tellement de grandes choses ici pour qu’on les suive et je vais continuer de porter le flambeau. » Kyrie