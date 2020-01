Kyrie Irving de retour et Spencer Dinwiddie excellent pour son 1er match dans son nouveau maillot, Brooklyn domine Detroit

Pour son retour dans le lineup après un match manqué suite au décès de Kobe Bryant, Kyrie Irving a marqué 20 points (7/16, 5 rebonds et 5 passes) dans la victoire 125-115 des Nets portée par Spencer Dinwiddie, 28 points à 8/13 et 6 passes, et Taurean Prince, 22 points à 9/16, 7 rebonds et 4 interceptions.

Très touché par la disparition de l’ancien Laker, Dinwiddie jouait son premier match avec son nouveau numéro (#26, obtenu en additionnant son anniversaire, le 6 avril, à celui de son fils, le 20 avril). Reggie Jackson a terminé à 23 points pour Detroit, Derrick Rose 22 points mais cela n’a pas empêché l’équipe de tomber pour la 4ème fois d’affilée. En 8 minutes, Sekou Doumbouya n’a pas trouvé le chemin du panier (0/2).

Dinwiddie a réussi deux 3-points et deux autres paniers durant un 12-4 en début de 4ème quart-temps qui a transformé une avance de 4 points en avantage 111-97 pour Brooklyn (2ème victoire sur les 8 derniers matchs). Au début du match, les Nets avaient rapidement pris les devants (16-4) avant de voir Detroit revenir à 32-30 à la fin du 1er quart. À la pause, Brooklyn comptait 2 points d’avance, 70-68 (record de points marqués à la mi-temps égalé pour l’équipe).