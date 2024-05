Le champion NBA le plus improbable : venu par hasard, reparti avec une bague…

Aujourd’hui, il faut que l’on vous parle de Matt Steigenga ! Si on vous parle d’un homme qui sans cesse répète qu’il a été chanceux de s’asseoir à côté de Michael Jordan ou encore d’avoir pu passer du temps avec lui avant ou après les matchs, vous allez penser qu’il s’agit d’un fan privilégié ou encore qu’il s’agit d’un membre du staff des Bulls de la même époque. Et pourtant non, on parle d’un joueur, champion NBA en 1997 avec la grande équipe de Chicago. Comment est-ce possible allez vous dire, cette team, à priori, vous la connaissez par cœur, et pourtant le nom de Matt Steigenga ne vous dit absolument rien.