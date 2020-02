All-Star Game NBA : Nick Nurse coachera la Team Giannis

On savait déjà depuis quelques jours que Frank Vogel coachera la Team LeBron et on est désormais fixé sur le coach de la Team Giannis. Il s’agira du Raptor et champion Nick Nurse. Grâce à une 10ème victoire de rang, son équipe est assurée d’être seconde à l’Est demain soir, date fixée par la NBA pour désigner le coach.

Rappelons qu’il y a une règle d’alternance, ce qui explique que Mike Budenholzer, coach l’an passé de la Team Giannis, n’y sera pas.

Ce sera bien sûr une première pour Nurse, qui sera accompagné de son staff à Chicago, lui qui est un des deux coachs à avoir titré en NBA et G-League.