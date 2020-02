Rob Pelinka sur Kobe Bryant : « Il était le meilleur ami dont n’importe qui pouvait rêver »

Actuel vice-président des opérations basket aux Lakers, Rob Pelinka a avant tout été l’agent de Kobe Bryant pendant de nombreuses années. Il a lui aussi rendu hommage à celui qui était avant tout son ami.

« Ce dimanche, j’ai perdu mon meilleur ami et douce nièce. Une partie de mon âme s’est envolée. Kobe était une force de la nature, toujours obsédé par l’excellence. Il était sage, déterminé et passionné par ce qu’il faisait. C’était un grand visionnaire. Un mari aimant et dédié à sa famille. Un père remarquable comme personne d’autre. Quand il était dans la même pièce que vous, il vous insufflait son énergie. Il avait énormément d’énergie et semblait avoir des ressources infinies. Il avait la capacité d’apprendre tant de choses. Pour moi, Kobe est le plus grand modèle d’inspiration de tous les temps. Même si tout le monde ne le connaissait pas, il était le meilleur ami dont n’importe qui pouvait rêver.

Gigi était la joie de vivre incarnée. Son sourire pouvait réconforter n’importe qui et à n’importe quelle occasion. Elle était brillante, gentille et chaleureuse. Et comme son père quand elle est entrée dans le monde du basketball, elle est devenue totalement différente. Son destin dans le basketball était tout tracé et tout le monde le savait. Elle était également une sœur aimante et dévouée, mais aussi une incroyable amie pour mes enfants. Tout ce que Gigi a étudié, j’en étais si fier.

Maya Angelou a écrit un jour, “Quand les grands arbres tombent, les lions se réfugient dans les hautes herbes”. Ce que j’apprends chaque jour en pensant à ces 9 pertes, ma vie sera changée à jamais. Pour tous ceux qui les ont connus comme je les ai connus, c’est une perte irremplaçable. Mais je pense aussi qu’il y a de l’espoir dans tout ça. Maintenant, chaque nouvelle étape dans ma vie sera pleine de pensées et de prières pour Vanessa, Bianka, Natalia et Capri et toutes les familles impliquées dans ce drame. J’espère qu’ils arriveront à aller de l’avant après tout ça. Je pense qu’aucune chose ne pourra nous séparer de l’amour et l’inspiration que nous avons reçus de Kobe et Gianna.

En perdant la vie ce dimanche, ils n’ont pas mis un terme à leur histoire, bien au contraire. Ce n’est qu’un nouveau commencement. L’héritage de Kobe et Gigi va perdurer et grandir. Nous tous allons à présent devenir ceux qui vont devoir faire prospérer leur héritage. En faisant ça, nous sommes certains que Kobe et Gigi continueront de faire vivre ce sport ensemble, et ce, même depuis le paradis. » PElinka