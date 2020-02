Après son « La NBA peut me sucer la bi** », Jaxson Hayes s’excuse

Hier la NBA a dévoilé les participants au Rising Stars Challenge, c’est-à -dire le match des meilleurs joueurs en première ou seconde année NBA. Les Pelicans ont deux lauréats, Nickeil Alexander-Walker dans la sélection mondiale et Zion Williamson dans la sélection US, malgré quelques matchs au compteur. Jaxson Hayes, qui réalise une bonne saison rookie a été écartée et il n’a pas très bien pris la nouvelle.

« J’aurais dû être sélectionné, mais je ne l’ai pas été. C’est comme ça. La NBA peut me sucer la bi**, je m’en fous. » Hayes

Il est fort possible qu’il soit sanctionné et quelques heures après il s’est excusé.

« Je veux m’excuser pour mes actions aujourd’hui. J’ai fait preuve d’un manque de discernement et j’ai utilisé un langage inexcusable dans un moment de frustration. Ce que j’ai dit ne reflète pas qui je suis. Je suis extrêmement béni et reconnaissant de jouer en NBA, de représenter les New Orleans Pelicans et de rendre ma famille et mes amis fiers. Je ne ferais jamais quelque chose qui mettrait en danger cette opportunité de pratiquer le sport que j’aime et d’avoir un impact positif sur les autres. » Hayes

Depuis le début de saison Hayes tourne à 8.4 points, 4.5 rebonds et 1.1 contre, et montre de belles promesses pour l’avenir.