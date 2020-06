Viré par sa station de radio, Grant Napear démissionne de son poste de commentateur pour les Kings

Mise à pied puis licencié par la radio Sports 1140 KHTK – où il présentait une émission avec Doug Christie – suite à une réponse polémique à DeMarcus Cousins sur Twitter au sujet du mouvement Black Lives Matter, le commentateur historique des Sacramento Kings Grant Napear a remis sa démission à la franchise, dimanche.

« Je veux remercier les fans pour leur immense amour et soutien. Je ferai toujours partie la Kings nation dans mon cœur. » Grant Napear

Napear était commentateur des Kings depuis 1988 et était connu du grand public pour sa phrase : ‘If you don’t like that, you don’t like NBA basketball‘. Interrogé par Cousins sur le mouvement Black Lives Matter, il avait répondu :

« Hey !! Comment ça va ? Je pensais que tu m’avais oublié. Des années que je n’avais pas eu de tes nouvelles. ALL LIVES MATTER…. EVERY SINGLE ONE !!! ».

Soit : « Toutes les vies comptent, absolument toutes !! ». Lui et Cousins ont un historique fort peu amical. En 2013, l’ex-King n’avait pas apprécié les critiques de Napear durant son émission et lui avait fait savoir après un match. Plus récemment, Cousins avait dénoncé l’attitude des fans de Raptors qui s’étaient réjouit de la blessure de Kevin Durant durant les Finales 2019. Napear avait alors déclaré : « S’il y a bien un joueur qui ne devrait pas parler du comportement des fans, c’est DeMarcus Cousins ».

« Le timing du tweet de Grant était particulièrement insensible. Après avoir soigneusement étudié la question, nous avons pris la décision difficile de nous séparer de Grant. » Bonneville International, entreprise propriétaire de la radio.

