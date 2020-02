Les Mavericks à la recherche d’un défenseur à l’aile ? 2 joueurs seraient dans leur viseur

Selon le Dallas Morning News et le Charlotte Observer, les Dallas Mavericks étudieraient la possibilité d’ajouter un joueur au profil défensif pouvant évoluer sur les postes 3 et 4. Ils auraient même déjà contacté deux équipes à ce sujet.

Il s’agirait des Charlotte Hornets pour se renseigner concernant Michael Kidd-Gilchrist puis des Raptors au sujet de Rondae Hollis-Jefferson. A l’heure actuelle les discussions ne seraient pas allées bien loin et les Mavs ce seraient juste renseignés alors que la deadline est jeudi.

MKG ne fait pas partie des plans de James Borrego alors que RHJ s’est petit à petit imposé comme un membre de la rotation des champions, profitant notamment des absences.

Reporting with @rick_bonnell, Mavericks are mulling whether to add a 3/4 defender. I'm told they have "kicked tires" on Charlotte's Michael Kidd-Gilchrist and Toronto's Rondae Hollis-Jefferson, but purely exploratory at this point. Trade deadline is one week from today.

— Brad Townsend (@townbrad) January 31, 2020