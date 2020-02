Damian Lillard, héros des siens contre les Lakers : « Autant venir ici et honorer Kobe de cette manière »

Dans une rencontre marquée par l’émotion, ce sont les Trail Blazers qui signent une victoire importante au Staples Center, 127-119.

Après un long et vibrant hommage au Black Mamba et à Gigi, il a fallu retourner sur Terre quand d’autres s’envolaient vers les cieux. Alors que Carmelo Anthony, toujours en deuil, n’a pas pris part à la rencontre, ces coéquipiers ont réalisé une grande performance pour venir à bout des Lakers, qui disputaient leur premier match depuis la tragédie.

Proche d’un triple double avec ses 48 points, 10 passes et 9 rebonds, Damian Lillard a été le grand artisan de la victoire des siens. Après la rencontre, il avoue que venir jouer à Los Angeles n’a pas été facile.

« C’était difficile. Je pense que tout le monde a ressenti beaucoup d’émotions. Les vidéos, la musique, c’était juste un de ces moments, une de nos légendes, une icône, pas seulement de notre sport, qui s’en allait. C’était vraiment, vraiment une soirée difficile. » Damian Lillard

Pour le meneur, il n’y avait qu’un moyen d’honorer sa mémoire.

« Venir ici et jouer avec le cœur, déclare Lillard. Une chose que nous avions en commun à coup sûr avec Kobe, c’est l’amour du jeu. Nous sommes ici, donc autant venir et l’honorer de cette manière. Je pense que c’est ce que nous avons fait. »

Malgré la victoire, le coach des Blazers, Terry Stotts, est revenu sur la difficulté de jouer un match de basket en ces circonstances.

« Je sais que ça a été un match difficile pour les Lakers en les voyant durant l’hommage ou pendant le discours de LeBron. Ça a été un match difficile à jouer pour eux. Je veux dire, ça a été un match difficile pour les deux équipes, mais je pense que nous avons eu un peu plus de temps pour commencer notre deuil. » Terry Stotts

Un ressenti évidemment confirmé par Frank Vogel.

« Nous savions que ça allait être difficile. Nous ne voulions pas perdre, mais cette semaine il a plutôt était question de vie que de basket. Nous devons continuer à nous concentrer sur le travail. Le travail est une thérapie. » Frank Vogel

Le porte-parole du jour, LeBron James, a également mis en avant les fortes émotions que cette soirée a fait vivre à l’ensemble des personnes présentes.

« Je pense que tout le monde a été ému ce soir. Nous sommes tous touchés pour des raisons qui nous sont propres, mais nous avons tous cette fraternité, nous faisons partie d’une même famille, celle des Lakers, ce qui apportent automatiquement encore plus d’émotions. » LeBron James

Au niveau du parquet, on peut également noter l’apport d’Hassan Whiteside, auteur de 30 points à 13/14 aux tirs, accompagnés de 12 rebonds. Cette victoire importante de la franchise de l’Oregon lui permet de se replacer dans la course aux playoffs. Actuellement 9e, elle ne compte plus que deux victoires de retard sur les Grizzlies, 8e.

Via ESPN et Oregon Live